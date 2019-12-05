Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине

05.12.2019 17:00

Российскую группу "Воровайки", выступающую в жанре уголовного шансона и демонстрирующую антиукраинскую позицию, не пустили в гастрольный тур по Украине, сообщает ОстроВ.

Информация о возможном проведении в Украине концертов "Вороваек" вызвала возмущение в обществе, поскольку один из последних "хитов" пропагандистов блатного шансона носит откровенно антиукраинский характер: "Как вот получилось, что хохлы зазнались, и американцам за гроши продались. Думали — поможет, денег даст Европа, оказалось — фуфел, пей-гуляй босота.... Смелости нам хватит, хватит интересу, Если будет надо, заберем Одессу". Кроме того, "Воровайки" выступали в оккупированном Донецке.

После возникшего скандала договор с организаторами концерта отказались подписывать в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе.