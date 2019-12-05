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Скандальным "Воровайкам" не дали выступить в Украине
Российскую группу "Воровайки", выступающую в жанре уголовного шансона и демонстрирующую антиукраинскую позицию, не пустили в гастрольный тур по Украине, сообщает ОстроВ.
Информация о возможном проведении в Украине концертов "Вороваек" вызвала возмущение в обществе, поскольку один из последних "хитов" пропагандистов блатного шансона носит откровенно антиукраинский характер: "Как вот получилось, что хохлы зазнались, и американцам за гроши продались. Думали — поможет, денег даст Европа, оказалось — фуфел, пей-гуляй босота.... Смелости нам хватит, хватит интересу, Если будет надо, заберем Одессу". Кроме того, "Воровайки" выступали в оккупированном Донецке.
После возникшего скандала договор с организаторами концерта отказались подписывать в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе.
Теги: Украина, скандал, гастроли
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