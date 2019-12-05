Вышел первый официальный трейлер к новому "Бонду" (ВИДЕО)

05.12.2019 09:30

Вышел первый трейлер к фильму "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда, в котором, как ожидается, Дэниел Крэйг появится в образе агента 007 в последний раз, сообщает BBC.

Это будет 25-й фильм из серии о Джеймсе Бонде и первый с участием Рами Малека, известного зрителю по саге "Сумерки" и фильмам "Олдбой" и "Богемская рапсодия", в котором он сыграл Фредди Меркьюри.

Премьера картины назначена на апрель 2020 года.