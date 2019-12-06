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Звезды поздравили украинских воинов с Днем ВСУ
6 декабря - День Вооруженных сил Украины. По случаю этого праздника украинские артисты, певцы, телеведущие и спортсмены записали видеообращение к бойцам операции Объединенных сил и поздравили их с праздником, сообщает ТСН.
"Личный состав ООС я поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины. Я желаю вам выдержки, силы, здоровья и обязательно любви ваших любимых девушек", - сказала певица Ирина Билык.
"Ребята - вы лучшие. И все мы, женщины, вами гордимся. Я лично шлю вам горячие объятия. Спасибо за то, что вы есть", - отметила певица Злата Огневич.
"Будьте здоровыми, любимыми, чтобы вас ждали ваши родные, близкие", - сказал актер Виталий Борисюк.
"Мужики, поздравляем вас! Невмерущими живите до 100 лет, пейте водку, любите девушек и пусть улыбается вам судьба! Возвращайтесь живыми!", - отметил певец Павел Зибров.
Бойцов также поздравили телеведущая Леся Никитюк, волонтер и телеведущий Сергей Притула, народная артистка Украины Ольга Сумская, певцы Михаил Хома (Дзидзьо) и Ольга Полякова, музыкант Виктор Винник, футболисты Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Андрей Пятов, заслуженный тренер по футболу Мирон Маркевич, боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, богатырь Василий Вирастюк.
Теги: Украина, поздравление, День Вооружённых Сил
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