СМИ: Петросян женился на своей молодой помощнице

10.12.2019 11:30

Российский комик Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом пишет Комсомольская правда, сообщает Корреспондент.net.

Согласно данным источника, Петросян и Брухунова узаконили свои отношения в декабре 2019 года. Официальных подтверждений данной информации или комментариев звезд пока нет.

Для 74-летнего Петросяна этот брак стал пятым. Его помощница 30-летняя Татьяна Брухунова накануне опубликовала на своей странице в Instagram снимок с букетом белых цветов. Некоторые юзеры предположили, что это был свадебный букет.