В Голливуде решили экранизировать "Мастера и Маргариту"

13.12.2019 11:30

Режиссер Баз Лурман, известный по фильму "Великий Гэтсби" и занимающийся сейчас съемками байопика об Элвисе Пресли, приобрел права на киноадаптацию романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, сообщает телеканал 112 Украина.

На данный момент не известно, займется ли сам Лурман постановкой картины или будет лишь продюсировать ее.

"На протяжении почти 20 лет у меня была очень тесная связь с историей "Мастера и Маргариты". Я давно искал способ получить права на экранизацию этой необычной книги. И я очень рад, что наконец-то могу интерпретировать эту новаторскую работу", - отметил Лурман.