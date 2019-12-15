Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска14:30
- В Лондоне выбрали новую Мисс мира10:00
- KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО)13:45
- В Голливуде экранизируют "Мастера и Маргариту"11:30
- ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий08:30
- Российский телеканал впервые покажет сериал "Слуга народа"08:00
- Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон14:30
- СМИ: Петросян женился на своей молодой помощнице11:30
- Титул "Мисс Вселенная-2019" завоевала представительница ЮАР08:30
- София Ротару выступила на «Песне года» в России13:00
Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска
15.12.2019 14:30
Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года, передает Телеканал новостей «24».
Об этом сообщил главный редактор Юрий Ищенко в обращении к читателям.
По его словам, последние годы своего "очередного возрождения" журнал держался только за счет подписных средств. Попытки распространять журнал в розницу не дали результатов. Все потому, что бесследно исчезают отделения связи, непрерывно растут тарифы на доставку периодики.
В то же время, главный редактор журнала заверил, что издание продолжит выходить в свет в электронной версии.
Теги: закрытие, журнал, перец
- Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"13:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря11:00
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами14:30
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря10:00
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины 20:51
- В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил16:30
- В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"16:00
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря10:00
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)16:30
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина14:15
- Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска14:30
- Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"13:30
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря12:00
- Украинская саблистка завоевала "золото" этапа Кубка мира в США11:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря11:00
- В Польше один украинец зарезал другого10:30
- В Лондоне выбрали новую Мисс мира10:00
- Спасатели закончили ликвидацию пожара в Одессе 20:45
- Контактная группа договорилась уточнить списки на обмен пленными на следующей неделе 20:31
- Премьер-министр Канады выразил поддержку Украине 19:20
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)
- В "ЛНР" заявили о возврате ВСУ на свои позиции в зоне разведения сил
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев
- Миссия ООН назвала количество погибших на востоке Украины
- Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря