В Лондоне выбрали новую Мисс мира

15.12.2019 10:00

В Лондоне прошла церемония награждения по итогам конкурса Мисс мира 2019. Новой обладательницей титула стала уроженка Ямайки Тони-Энн Сингх, сообщает Корреспондент.net.

Девушка стала второй представительницей Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. В последний раз ее соотечественница получила эту награду в 1993 году.

Сингх 23 года. Она студентка факультета психологии Университета штата Флорида. Девушка мечтает быть врачом. В свободное время она любит петь, готовить, вести блог, заниматься волонтерством и петь.

На втором месте оказалась француженка Офели Мезино, а на третьем – конкурсантка из Индии Суман Ратансингх Рао.