Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

"Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных "посадках" (ВИДЕО)

16.12.2019 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных "посадках" (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства, сообщает  Украинская правда.
Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список". "Кварталовцы", также, спели песню с такими словами:
"С лицами суровыми сидят прокурорские,
С делами громкими есть к вам вопросики:
Весна прошла давно, еще не сел никто –
А че, зимой у вас сажать не принято?"
В апреле, еще до второго тура президентских выборов, Зеленский высказывал уверенность, что в случае его победы насущные реформы и "первые посадки" людей из прежней власти начнутся в скором времени.



Теги: коррупция, шутка, песня, Квартал 95, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх