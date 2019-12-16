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"Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных "посадках" (ВИДЕО)
16.12.2019 15:45
Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства, сообщает Украинская правда.
Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список". "Кварталовцы", также, спели песню с такими словами:
"С лицами суровыми сидят прокурорские,
С делами громкими есть к вам вопросики:
Весна прошла давно, еще не сел никто –
А че, зимой у вас сажать не принято?"
В апреле, еще до второго тура президентских выборов, Зеленский высказывал уверенность, что в случае его победы насущные реформы и "первые посадки" людей из прежней власти начнутся в скором времени.
Теги: коррупция, шутка, песня, Квартал 95, Зеленский
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