Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры10:00
- Квартал 95 извинился перед Гонтаревой новой песней (ВИДЕО)08:30
- "Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных "посадках" (ВИДЕО)15:45
- Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска14:30
- В Лондоне выбрали новую Мисс мира10:00
- KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО)13:45
- В Голливуде экранизируют "Мастера и Маргариту"11:30
- ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий08:30
- Российский телеканал впервые покажет сериал "Слуга народа"08:00
- Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон14:30
Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры
19.12.2019 10:00
Украинский исполнитель Иван Дорн, который «отличился» скандальными высказываниями об отношениях России и Украины, принял решение прервать карьеру певца, сообщает InfoResist.
Теперь он пробует себя в актерстве. Об этом Дорн рассказал после съемок в фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
Певец признается, что имеет за плечами неудачный опыт работы в кино, но после пятилетнего простоя решил снова попробовать свои силы в актерстве.
«У меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься. Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме», — пояснил Дорн.
Теги: карьера, актер, Иван Дорн
Читайте также:
- Джордж Клуни: "Публика намекает, что мне пора завязывать с кино" (ВИДЕО)
- Алек Болдуин не собирается уходить из кино
- Последним проектом Мела Гибсона будет фильм о викингах
- Алек Болдуин уходит из кино
- Экс-регионал делает карьеру при режиме Захарченко
- Брэд Питт заявил, что скоро оставит актерскую карьеру
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс09:00
- На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель08:30
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"16:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря13:45
- В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO14:00
- Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)13:30
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС утром 17 декабря11:00
- Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе09:00
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"16:30
- Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России14:30
- Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры10:00
- ТКГ в Минске не смогла согласовать обмен пленными09:30
- Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс09:00
- На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель08:30
- Кабмин изменил правила пересечения границы с Россией17:30
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"16:00
- Китай представил миру свой первый авианосец14:29
- Ученые обнаружили в человеческом мозге новый участок14:12
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря13:45
- Крупнейшие технологические компании обвинили в эксплуатации труда детей13:04
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Радио Свобода узнало мнение жителей Донецка об итогах Нормандского саммита (ВИДЕО)
- В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO
- Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"
- Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием
- Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России
- Россия расширила санкции против Украины
- "ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"
- Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?