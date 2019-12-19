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Архив - Культура

Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры

19.12.2019 10:00
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Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры

Украинский исполнитель Иван Дорн, который «отличился» скандальными высказываниями об отношениях России и Украины, принял решение прервать карьеру певца, сообщает InfoResist.
Теперь он пробует себя в актерстве. Об этом Дорн рассказал после съемок в фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
Певец признается, что имеет за плечами неудачный опыт работы в кино, но после пятилетнего простоя решил снова попробовать свои силы в актерстве.
«У меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься. Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме», — пояснил Дорн.



Теги: карьера, актер, Иван Дорн
 
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