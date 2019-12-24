"Союзмультфильм" выпустил продолжение мультфильма про Умку (ВИДЕО)

24.12.2019 13:00

Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала на своем YouTube-канале новую серию мультфильма о приключениях полярного белого медвежонка Умки, сообщает сайт vesti.ua.

В описании к мультфильму говорится, что картина "Умка на елке" стала "логичным завершением трилогии", предыдущие части которой - "Умка" и "Умка ищет друга" - вышли в 1969 и 1970 годах соответственно.

Автором сценария финальной серии стала Мария Богданова, режиссером выступил Александр Воробьев, а художником-постановщиком — Петр Захаров. Умку и его друга в новой картине озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую "Колыбельную медведицы" исполнила певица Лариса Долина.