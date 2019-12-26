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Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-2020
Вчера завершился первый этап Национального отбора на Евровидение-2020, стартовавший 16 октября. Он заключался в онлайн-сборе анкет участников.
На втором этапе Нацотбора состоятся два телевизионных полуфинала (8 и 15 февраля), а представитель от Украины на Евровидение-2020 определится 22 февраля в телевизионном финале.
Следует напомнить, что после скандала во время предыдущего Нацотбора с Maruv, в этом году отбор проходит по обновленным правилам: в них внесены условия об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и в финале Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.
Теги: Украина, Евровидение, анкета, отбор
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