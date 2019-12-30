Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)

30.12.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)

Американский блогер Maestro Ziikos опубликовал в YouTube пародию на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимиру Путина, сообщает REGNUM.
Так, в видеоклипе блогер представил Трампа в качестве солиста группы Queen, исполняющего легендарную Bohemian Rhapsody под аккомпанемент Владимира Путина. За неделю видео набрало более 1,7 млн просмотров и 84 тыс. лайков.



Теги: YouTube, Владимир Путин, клип, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх