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В Хорватии открылся музей похмелья (ВИДЕО)
31.12.2019 09:30
В столице Хорватии Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью. Здесь собраны истории похмелья и предметы, напоминающие о пьяных вечеринках, сообщает Телеканал новостей «24».
В музее представлены сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.
Посетителям музея предлагают попробовать ракию, местный бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующими эффект опьянения.
Основатели музея отмечают, что музей создали не для того, чтобы прославлять пьяные вечеринки, а наоборот, чтобы показать до чего может довести алкоголь.
Теги: музей, Хорватия, похмелье
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