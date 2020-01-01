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Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года
Стриминговый сервис Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года, сообщает сайт #Буквы.
Первое место в общем топе Netflix’а заняла детективная комедия “Загадочное убийство” (Murder Mystery) от Netflix с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лента установила рекорд по просмотрам: в течение трех дней после премьеры фильм посмотрели 13,4 миллионов пользователей на территории США и Канады, а еще 17, 5 миллионов – в других странах.
Следующим по популярности в общем списке стал третий сезон сериала “Очень странные дела”.
За ним последовали боевик “Шестеро вне закона” и мультфильм от Disney “Суперсемейка 2”.
Полный список самых популярных кинопродуктов по версии Netflix 2019 года:
Топ-10 сериалов:
“Очень странные дела”,
“Ведьмак”
“Академия “Амбрелла”
“Мертв для меня”
“Ты”
“Когда они нас увидят”
“Немыслимое”
“Половое воспитание”
“13 причин почему”
“Мой сын — супергерой”.
Топ-10 фильмов:
“Загадочное убийство”
“Шестеро вне закона”
“Суперсемейка 2”
“Ирландец”
“Тройная граница”
“Красивый, плохой, злой”
“В погоне за Бонни и Клайдом” (также встречается название “Разбойники с большой дороги”)
“Человек-паук: Через вселенные”
“Ральф против интернета”
“Тайная одержимость”
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