Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года

01.01.2020 15:00

Стриминговый сервис Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года, сообщает сайт #Буквы.

Первое место в общем топе Netflix’а заняла детективная комедия “Загадочное убийство” (Murder Mystery) от Netflix с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Лента установила рекорд по просмотрам: в течение трех дней после премьеры фильм посмотрели 13,4 миллионов пользователей на территории США и Канады, а еще 17, 5 миллионов – в других странах.

Следующим по популярности в общем списке стал третий сезон сериала “Очень странные дела”.

За ним последовали боевик “Шестеро вне закона” и мультфильм от Disney “Суперсемейка 2”.

Полный список самых популярных кинопродуктов по версии Netflix 2019 года:



Топ-10 сериалов:

“Очень странные дела”,

“Ведьмак”

“Академия “Амбрелла”

“Мертв для меня”

“Ты”

“Когда они нас увидят”

“Немыслимое”

“Половое воспитание”

“13 причин почему”

“Мой сын — супергерой”.



Топ-10 фильмов:

“Загадочное убийство”

“Шестеро вне закона”

“Суперсемейка 2”

“Ирландец”

“Тройная граница”

“Красивый, плохой, злой”

“В погоне за Бонни и Клайдом” (также встречается название “Разбойники с большой дороги”)

“Человек-паук: Через вселенные”

“Ральф против интернета”

“Тайная одержимость”