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Архив - Культура

Поплавский и Винник перезапустили "Украинскую песню года"

04.01.2020 15:00
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Поплавский и Винник перезапустили "Украинскую песню года"

Ректор Киевского национального с Михаил Поплавский и певец Олег Винник запускают новый проект - национальная музыкальная премия Украинская песня года. Церемония награждения состоится 12 февраля в Национальном дворце искусств Украина, сообщает Корреспондент.net.
По словам Поплавского, создавшего премию в 2004 году, он решил придать ей новое дыхание изменением концепции и привлечением молодых специалистов.
"Мы решили возобновить проект Украинская песня года и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиопространстве", - сказал Поплавский.



Теги: Украина, премия, Песня года
 
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