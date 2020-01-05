Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский

05.01.2020 12:00

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал, передает Корреспондент.net.

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram. Он также сообщил о снятии запрета въезда в Украину.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.