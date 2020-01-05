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Архив - Культура

Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский

05.01.2020 12:00
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Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал, передает Корреспондент.net.
Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram. Он также сообщил о снятии запрета въезда в Украину.
"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.



Теги: Крым, Зеленский, Dr.Alban
 
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