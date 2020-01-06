Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус

06.01.2020 13:00

Мини-сериал "Чернобыль" британско-американского производства получил премию Золотой глобус в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Церемония вручения награды проходила в воскресенье, 5 января, января в Лос-Анджелесе, сообщает Корреспондент.net.

Мини-сериал включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции.

Всего за титул лучшего мини-сериала или телефильма боролись пять лент. Кроме победителя, это "Ловушка-22", "Фоссил/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".