Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус13:00
- Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский12:00
- Поплавский и Винник перезапустили "Украинскую песню года"15:00
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)13:00
- Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО)17:00
- Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года15:00
- В Хорватии открылся музей похмелья (ВИДЕО)09:30
- Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)17:00
- Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год16:00
- Группа Kazka выпустила новый альбом09:00
Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус
06.01.2020 13:00
Мини-сериал "Чернобыль" британско-американского производства получил премию Золотой глобус в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Церемония вручения награды проходила в воскресенье, 5 января, января в Лос-Анджелесе, сообщает Корреспондент.net.
Мини-сериал включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции.
Всего за титул лучшего мини-сериала или телефильма боролись пять лент. Кроме победителя, это "Ловушка-22", "Фоссил/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".
Теги: Чернобыль, Золотой глобус, сериал
Читайте также:
- Азаров сожалеет о смерти протестующего в Донецке
- Минсоцполитики: В зоне отчуждения проживают до двух тысяч нелегалов
- В Украину приедет московский патриарх
- МЧС пытается "разрулить" чернобыльский вопрос
- Янукович хочет искать инвесторов для земель Чернобыля
- Чернобыльцы: Мы не требуем увеличения объема социальных гарантий. Мы отстаиваем наши права
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус13:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января12:00
- На Буковине более 15 автомобилей попали в снежную ловушку11:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)08:45
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков17:00
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили15:00
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате13:00
- Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский12:00
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель11:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января
- Киевстар закрывает 14 тарифных планов
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)
- В норвежском селе наступило лето среди зимы
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель