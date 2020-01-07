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Группа KAZKA презентовала рождественский клип (ВИДЕО)
07.01.2020 15:00
На Рождество группа группа KAZKA презентовала клип и песню "RYZDVYANA. Ой як же було", сообщает Диалог.UA.
Меньше чем за сутки на ютюб-канале группы видеоклип набрал 55 952 просмотра.
Слова песни многим известны. Это древняя украинская обрядовая песня о создании мира. В песне соединены разные стили. Рэп, сопилка и украинские мотивы в композиции пришлись по душе украинцам. Музыкантов сразу же забросали хвалебными отзывами о песне.
Теги: Рождество, клип, KAZKA
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