Илон Маск станцевал на презентации новой Tesla (ВИДЕО)

08.01.2020 17:00

Глава компании Tesla Илон Маск станцевал на презентации внедорожника Model Y, собранного на новом заводе в Шанхае, сообщает Корреспондент.net.

Видео танца появилось в Twitter бизнесмена 7 января. В комментарии под роликом Маск написал: "небезопасно для просмотра на работе".

Завод Tesla в Китае был построен в рекордно короткие сроки и стал первым за пределами США.