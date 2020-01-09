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В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего"
09.01.2020 10:30
В России начата работа над созданием ремейка советского фильма "Гостья из будущего", сообщил один из продюсеров картины "Вторжение" Михаил Врубель, передает Sputnik.
По словам Врубеля, это история, для качественного рассказа которой в 1980-х не было соответствующих технических средств.
"Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю", – констатировал продюсер.
"Гостья из будущего" – детский пятисерийный телевизионный фильм, снятый в 1984 году режиссером Павлом Арсеновым на студии имени Горького по мотивам повести Кира Булычева. На телевидении мини-сериал впервые был показан в марте 1985-го.
Теги: Россия, фильм, римейк
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