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Началась продажа билетов на Нацотбор на Евровидение-2020
10.01.2020 16:00
Стартовала продажа билетов на полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020, сообщает СТБ.
8, 15 и 22 февраля состоятся соответственно I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе.
Купить билеты на Нацотбор-2020 можно онлайн:
- https://concert.ua/uk/events/eurovision
- https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/#_ga=2.41034914.1683545320.1578136206-928552655.1578136206&_gac=1.129212926.1578136206.CjwKCAiAjMHwBRAVEiwAzdLWGFYoaObElwNzv0FbddZcJsYAxJVgMFJX5ERhUqEkLro56moz5n33nhoCILMQAvD_BwE
Стоимость билетов:
- 8 февраля – от 320 грн.
- 15 февраля – от 320 грн.
Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.
Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.
Начало: в 18:00.
Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).
Теги: Киев, Евровидение, продажа, билеты
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