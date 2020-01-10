Началась продажа билетов на Нацотбор на Евровидение-2020

10.01.2020 16:00

Стартовала продажа билетов на полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020, сообщает СТБ.

8, 15 и 22 февраля состоятся соответственно I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно онлайн:

Стоимость билетов:

8 февраля – от 320 грн.

15 февраля – от 320 грн.

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Начало: в 18:00.

Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).