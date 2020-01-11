Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь

11.01.2020 13:00

Украинцы в новогоднюю ночь, а также 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 больше всего смотрели канал "1 + 1", сообщает Ukranews.com.

В пик-прайм с 20:00 до 02:00 "Плюсы" опередили своего ближайшего конкурента ICTV почти вдвое: доля 25,04% против 13,4%. Это при том, что средняя доля "1 + 1" в декабре составила 11,46%.

Среди юмористических шоу лидером стал "Новогодний Вечерний квартал" с долей 30,83%, тогда как "Дизель шоу" на ICTV собрал 14,87% телеаудитории.

Также в топ лучших программ ночи попали концерты "Украина" и "Интера": "Музыкальная платформа" - 16,87%, "Привет 20-е" - 11,04%,"Главная елка страны" - 10,07%. Также в топе - сериалы ICTV "Пес" и "Пес-2" и "Шоу братьев Шумахеров" на "Украине".