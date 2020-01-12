В Ивано-Франковске установили рождественский рекорд (ВИДЕО)

12.01.2020 13:00

В Ивано-Франковске жители и гости города установили рекорд Украины, собрав на праздничном шествии максимальное количество рождественских звезд - 660, сообщает Укринформ.

Достижения зафиксировала эксперт Книги рекордов Украины Юлия Бычай.

"Очень приятно видеть такое большое количество ивано-франковцев, которые объединились ради фиксации рекорда Украины, который заключается в массовом масштабном шествии с рождественскими звездами и колядой. Участники шествия, колядуя, сошлись с четырех сторон к центру города и встретились на Вечевой площади. В установлении рекорда Украины принимали участие представители духовенства, культуры, образования, жители и гости города, и изготавливали рождественские звезды. Мною зафиксированы следующие результаты: общее количество собранных рождественских звезд - 660 штук. Рекорд Украины установлен!" - объявила эксперт.