В США состоялась "репетиция Оскара"

13.01.2020 14:00

В США состоялась 25-я церемония вручения наград Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады, которую часто называют "репетицией Оскара", сообщает сайт #Буквы.

Лауреатами Critics' Choice Movie Awards 2020 стали:

Лучший фильм – “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино

Лучший актер – Хоакин Феникс (“Джокер”)

Лучший режиссер – Пон Джун-хо, “Паразиты”; Сэм Мендес, “1917”

Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер (“Джуди”)

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт (“Однажды в Голливуде”)

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн (“История брака”)

Лучший молодой актер – Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо”)

Лучший дизайнер костюмов – Рут Е. Картер (“Мое имя – Долмайт”)

Лучшая комедия – “Мое имя – Долмайт”

Лучший комедийный сериал – “Флибег”

Лучший анимационный фильм – “История игрушек 4”

Лучший боевик – “Мстители: Завершение”

Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов – “Мы”.