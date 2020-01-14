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Фильм "Джокер" получил 11 номинаций на Оскар
В Голливуде объявлены номинанты 92-й кинопремии Оскар. Наибольшее количество номинаций получил "Джокер" - создатели фильма могут взять 11 наград из 24 возможных. Его конкурентами станут "Однажды в... Голливуде" и "1917", заявленные в 10 категориях каждый, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Номинантами в главных категориях престижной кинопремии стали:
Лучший фильм: "Форд против Феррари" (Ford vs Ferrari), "Ирландец" (The Irishman), "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), "Джокер" (Joker), "Маленькие женщины" (Little Women), "Брачная история" (Marriage Story), "1917", "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), "Паразит" (Parasite).
Главная мужская роль: Антонио Бандерас (Pain and Glory), Леонардо Ди Каприо (Once Upon a Time in Hollywood), Адам Драйвер (Marriage Story), Хоакин Феникс (Joker), Джонатан Прайс (The two Popes).
Главная женская роль: Синтия Эриво (Harriet), Скарлетт Йоханссон (Marriage Story), Сирша Ронан (Little Women), Шарлиз Терон (Bombshell), Рене Зеллвегер (Judy).
Лучший режиссер: Мартин Скорсезе (The Irishman), Тодд Филлипс (Joker), Сэм Мендес (1917), Квентин Тарантино (Once Upon a Time in Hollywood), Пон Чхун Хо (Parasite).
Женская роль второго плана: Кэти Бейтс (Richard Jewell), Лора Дерн (Marriage Story), Скарлетт Йоханссон (Jojo Rabbit), Флоренс Пью (Little Women) и Марго Робби (Bombshell).
Мужская роль второго плана: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино, Джо Пеши (оба - "Ирландец").
Лучший анимационный фильм: "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World), "Я потерял свое тело" (I Lost My Body), "Клаус" (Klaus), "Потерянное звено" (Missing Link), "История игрушек 4" (Toy Story 4).
Объявление победителей и торжественная церемония раздачи золотых статуэток пройдет 9 февраля 2020 года.
Теги: список, Оскар, номинация
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