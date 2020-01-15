Вышел первый тизер украинской комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)

15.01.2020 13:00

На ютуб-канале дистрибьютора "Вольга Украина" появился первый тизер украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе", сообщает Телеканал новостей «24».

По сюжету, двое менеджеров соперничающих рекламных агентств, Артем и Оксана, летят в Лас-Вегас подписывать контракт с важным клиентом. Однако их планы неожиданно меняются после того, как их снимают с рейса. Теперь путешествие Артема и Оксаны превращается в непредсказуемый road trip, во время которого зажигательному дуэту придется пройти преследования американской полиции, и блэкджека, и конечно же, их ожидают романтические приключения.

Режиссером ленты выступил Сергей Уэйн, продюсером Станислав Тиунов, а сценаристом Александр Щур. Кроме Ольги Поляковой главные роли исполнили Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Вадим Галыгин, Вова во Львова и Эрик Робертс.

Премьера фильма запланирована на 5 марта.