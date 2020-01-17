Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Букмекеры сделали первые прогнозы на Евровидение-2020

17.01.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры сделали первые прогнозы на Евровидение-2020

Несмотря на то, что значительное число участников песенного конкурса Евровидение-2020 еще неизвестно, букмекеры уже делают первые ставки на победу той или иной страны, сообщает Politeka.net.
Согласно прогнозам экспертов первое место достанется представителю России. Второе и третье места, по мнению букмекеров, займут Швеция и Италия. В первой десятке фаворитов находятся также Норвегия, Дания, Нидерланды, Австралия, Бельгия, Украина и Испания.



Теги: Евровидение, прогноз, букмекер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх