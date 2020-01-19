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Александр Серов просит пустить его в Украину

19.01.2020 13:00
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Александр Серов просит пустить его в Украину

Певец Александр Серов, выступавший в оккупированном Россией Крыму, раскаивается в содеянном и собирается обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в страну, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом его пиар-менеджер Александр Орлов рассказал изданию "Крым.Реалии". По его словам, в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой позволить ему приехать в Киев. Орлов также добавил, что документ хотят обнародовать в ближайшие дни.
"Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине, и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины", – сказал Орлов.
Пиар-менеджер артиста утверждает, что в команде Серова "не знали особенностей законодательства Украины", и сейчас они признают нарушение.



Теги: Украина, Крым, разрешение, Александр Серов
 
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