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В Запорожье отменили спектакль с участием российских актеров
20.01.2020 08:00
Показ постановки "Идея Фикс" не состоится из-за того, что российских артистов не пропустили на территорию Украины пограничники. Об этом сообщает на своей странице в Facebook компания-организатор спектакля, информирует Цензор.НЕТ.
"Спектакль "Идея Фикс" отменяется. По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина — недостаточно оснований для пребывания", — сказано в сообщении.
В постановке должны были принять участие российские артисты Марат Башарова, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко.
Деньги за билеты зрителям вернут в понедельник, 20 января, с 15.00 в кассе ДК "Днепроспецталь".
Теги: Россия, Запорожье, спектакль, отмена
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