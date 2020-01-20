В Запорожье отменили спектакль с участием российских актеров

20.01.2020 08:00

Показ постановки "Идея Фикс" не состоится из-за того, что российских артистов не пропустили на территорию Украины пограничники. Об этом сообщает на своей странице в Facebook компания-организатор спектакля, информирует Цензор.НЕТ.

"Спектакль "Идея Фикс" отменяется. По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина — недостаточно оснований для пребывания", — сказано в сообщении.

В постановке должны были принять участие российские артисты Марат Башарова, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко.

Деньги за билеты зрителям вернут в понедельник, 20 января, с 15.00 в кассе ДК "Днепроспецталь".