Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа (ВИДЕО)

22.01.2020 12:00

Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа, сообщает телеканал 112 Украина.

В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произнес 229 слов за 30 секунд. На протяжении полуминуты певец в среднем произносил 11,3 слога в секунду.

Предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива в треке Majesty.

Теги: рекорд