Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа (ВИДЕО)

22.01.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа (ВИДЕО)

Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа, сообщает телеканал 112 Украина.
В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произнес 229 слов за 30 секунд. На протяжении полуминуты певец в среднем произносил 11,3 слога в секунду.
Предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива в треке Majesty.



Теги: рекорд, рэп, скорость, Эминем
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх