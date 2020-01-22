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Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа (ВИДЕО)
22.01.2020 12:00
Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа, сообщает телеканал 112 Украина.
В треке Godzilla из новой пластинки Music To Be Murdered By он произнес 229 слов за 30 секунд. На протяжении полуминуты певец в среднем произносил 11,3 слога в секунду.
Предыдущий рекорд принадлежал ему же и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива в треке Majesty.
Теги: рекорд, рэп, скорость, Эминем
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