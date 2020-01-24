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Архив - Культура

СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban

24.01.2020 13:00
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СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban

Служба безопасности Украины заявила, что на предмет незаконного посещения аннексированного Крыма артистами проверяет только граждан России. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета Общественного контроля НАБУ относительно запрета на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban, сообщает ТСН.
"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.
Как сообщалось ранее, Dr. Alban по приглашению Зеленского принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала", несмотря на посещение оккупированного Крыма.




Теги: Украина, Крым, СБУ, Dr.Alban
 
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