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Архив - Культура

В России готовят телешоу с виртуальной Людмилой Гурченко

25.01.2020 14:00
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В России готовят телешоу с виртуальной Людмилой Гурченко

Один из создателей проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в ближайшее время запустит новый проект, который получил название «Битва престолов». Все участники нового реалити-шоу погрузятся в эпоху Средневековья. Одним из главных сюрпризов станет тот факт, что «ведущей» будет актриса Людмила Гурченко, которая ушла из жизни в 2011 году, сообщает TELEPROGRAMMA.
Известно, что образ звезды воссоздадут при помощи компьютерных технологий в 3D-формате. Нейронная сеть разработана на базе искусственного интеллекта и позволит публике поверить в реальность персонажа.
Комиссаров рассказал, что вести новый проект будут телеведущая Настасья Самбурская и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка). На съемочной площадке расставят порядка трехсот камер. Площадь, на которой будет сниматься проект, составит десять гектаров.
Валерий Комиссаров отметил, что в шоу он с участниками ответит на вопрос: можно ли быть счастливым, когда тобой все восхищены, но при этом за спиной ненавидят и даже готовят разные козни.



Теги: Россия, виртуальная реальность, Людмила Гурченко, 3D, телешоу
 
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