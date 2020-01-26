Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"

26.01.2020 18:00

Букмекеры считают фаворитом конкурса "Евровидение-2020", который состоится в Роттердаме, Италию с вероятностью победы в 7%. Об этом сообщает eurovisionworld.com, информирует Depo.ua.

Серьезным претендентом считают Россию - 6%. Третье-четвертое место делят Швеция и Норвегия - по 5%. Дания, Австралия, Чехия и Бельгия - 4%. Во столько же оценили и шансы хозяев конкурса - Нидерландов.

Украина на данный момент входит в десятку, замыкая ее, хотя за прошедшие сутки поднималась и до восьмого места. Вероятность победы украинского артиста в Роттердаме оценивается в 3%.

Примечательно, что большинство стран еще не определились со своими представителями на конкурсе. По мере знакомства аудитории с участниками и конкурсными песнями прогнозы букмекеров, по традиции, будут корректироваться.