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Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях
27.01.2020 11:00
Американская певица Билли Айлиш стала победительницей в четырех главных номинациях музыкальной премии Грэмми — лучший новый исполнитель, запись года, альбом года и песня года, сообщает НВ.
Также Айлиш победила в номинации Лучший вокальный поп-альбом.
Таким образом, Айлиш стала вторым человеком, которому удалось взять награды во всех наиболее престижных номинациях, неформально называемых Большая четверка. Впервые это достижение покорилось музыканту Кристоферу Кроссу в 1981 году.
Теги: победа, Grammy, номинация, Билли Айлиш
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