Все рубрики раздела
- Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"15:30
- Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях11:00
- Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"18:00
- В России готовят телешоу с виртуальной Людмилой Гурченко14:00
- СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban13:00
- Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа (ВИДЕО)12:00
- В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen12:00
- В Запорожье отменили спектакль с участием российских актеров08:00
- Александр Серов просит пустить его в Украину13:00
- Чего нельзя и что нужно делать в праздник Крещения17:00
Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"
В рамках эксклюзивной прямой трансляции 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар"® в ночь с 9 на 10 февраля на канале "Украина" пройдет праздничный марафон, сообщает ДС.
Вместе с ведущими программы "Зірковий шлях" Аленой Винницкой, Тимуром Мирошниченко и Монро зрители узнают все подробности о главной кинопремии мира.
Эксклюзивная трансляция "Оскара"® на телеканале "Украина" начнется в 01:30, когда селебритиз выйдут на самую известную в мире красную дорожку.
Ведущие познакомят зрителей с картинами-номинантами на "Оскар"®, а журналисты раскроют все подробности церемонии: в серии сюжетов расскажут о подготовке к масштабному действию, закулисных интригах и скандалах кинопремии, самых ярких звездных появлениях и трендах последних годов.
Теги: Оскар, ТРК Украина, телешоу
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- Новые данные по попытке военного переворота в Турции
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Более двухсот фильмов поборются за "Оскар"
- В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"14:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января10:00
- Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение17:00
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января11:00
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе09:30
- В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"17:00
- Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"15:30
- В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"14:00
- Стали известны города, где будут базироваться сборные-участницы Евро-202013:00
- Уволенный Труба подал в суд на Зеленского12:00
- Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH1711:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января10:00
- Сегодня начнется кодирование 23 украинских спутниковых телеканалов09:00
- Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая08:00
- Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение17:00
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы16:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение
- Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе
- Создана онлайн-карта распространения коронавируса 2019-nCoV
- Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января
- Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)
- Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января