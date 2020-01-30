Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)

30.01.2020 16:00

Украинская рэперша Alyona Alyona, презентовала клип на сингл "Дикі танці" из прошлогоднего EP "В хаті МА", сообщает телеканал 112 Украина.

В ролике Alyona Аlyona предстает в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и рассекает на желтых жигулях по пустующим трассам спальных районов. Заехав в один из киевских дворов, Алена устраивает дикие танцы в стиле брейк на крыше собственной машины.