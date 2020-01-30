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Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)
30.01.2020 16:00
Украинская рэперша Alyona Alyona, презентовала клип на сингл "Дикі танці" из прошлогоднего EP "В хаті МА", сообщает телеканал 112 Украина.
В ролике Alyona Аlyona предстает в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и рассекает на желтых жигулях по пустующим трассам спальных районов. Заехав в один из киевских дворов, Алена устраивает дикие танцы в стиле брейк на крыше собственной машины.
Теги: клип, презентация, Alyona Alyona
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