Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)

30.01.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)

Украинская рэперша Alyona Alyona, презентовала клип на сингл "Дикі танці" из прошлогоднего EP "В хаті МА", сообщает телеканал 112 Украина.
В ролике Alyona Аlyona предстает в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и рассекает на желтых жигулях по пустующим трассам спальных районов. Заехав в один из киевских дворов, Алена устраивает дикие танцы в стиле брейк на крыше собственной машины.



Теги: клип, презентация, Alyona Alyona
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх