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Вышел первый трейлер к украинскому фильму об оккупации Крыма (ВИДЕО)
31.01.2020 09:00
Представлен первый официальный трейлер к фильму "Черкассы" о сопротивлении тральщика Военно-морских сил Украины во время оккупации Крыма, сообщает "Крым.Реалии".
"Черкассы" – полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко. Лента основана на реальных событиях весны 2014 года.
Тогда одноименный минный тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время оккупации Крыма, три недели сопротивлялся врагу. "Черкассы" стали единственным из 9 украинских кораблей, которые не спустили государственный флаг.Источник: https://censor.net.ua/v3172900
Фильм выходит в широкий кинопрокат 27 февраля.
Теги: Крым, фильм, трейлер, оккупация
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