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Google составил рейтинг номинантов на Оскар-2020 по запросам украинцев
Накануне церемонии премии "Оскар-2020", которая состоится 9 февраля, компания Google Ukraine проанализировала запросы, чтобы узнать фаворитов украинцев среди номинантов этого года, сообщает телеканал 112 Украина.
Согласно данным, лучшим украинцы признали фильм "Джокер", у которого в этом году наибольшее количество номинаций — одиннадцать. Полностью рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина выглядит так:
1. Джокер / Joker
2. Однажды…в Голливуде / Once Upon a Time… in Hollywood
3. Ирландец / The Irishman
4. Аутсайдеры/ Ford v Ferrari
5. 1917
6. Паразиты / Parasite
7. Маленькие женщины / Little Women
8. Кролик Джоджо / Jojo Rabbit
9. Брачная история / Marriage Story
Среди актрис украинцы чаще всего искали Скарлетт Йоханссон, получившую номинацию за фильм "Брачная история". Полный список:
1. Скарлетт Йоханссон (Брачная история)
2. Шарлиз Терон (Скандал)
3. Рене Зеллвегер (Джуди)
4. Сирша Ронан (Маленькие женщины)
5. Синтия Эриво (Гарриет)
Из претендентов на премию в категории "Лучший актер", украинцев больше всего интересовал Леонардо Ди Каприо, номинированный за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". А топ-5 выглядит так:
1. Леонардо Ди Каприо (Однажды…в Голливуде)
2. Хоакин Феникс (Джокер)
3. Антонио Бандерас (Боль и слава)
4. Адам Драйвер (Брачная история)
5. Джонатан Прайс (Два Папы)
Также, были проанализированы лучшие анимационные фильмы, фаворитами среди которых стали:
1. Как приручить дракона 3. Скрытый мир / How to Train Your Dragon: The Hidden World
2. История игрушек 4 / Toy Story 4
3. Потерянное звено / Missing Link
4. Клаус / Klaus.
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