Google составил рейтинг номинантов на Оскар-2020 по запросам украинцев

05.02.2020 14:00

Накануне церемонии премии "Оскар-2020", которая состоится 9 февраля, компания Google Ukraine проанализировала запросы, чтобы узнать фаворитов украинцев среди номинантов этого года, сообщает телеканал 112 Украина.

Согласно данным, лучшим украинцы признали фильм "Джокер", у которого в этом году наибольшее количество номинаций — одиннадцать. Полностью рейтинг фильмов-номинантов от пользователей Google Украина выглядит так:

1. Джокер / Joker

2. Однажды…в Голливуде / Once Upon a Time… in Hollywood

3. Ирландец / The Irishman

4. Аутсайдеры/ Ford v Ferrari

5. 1917

6. Паразиты / Parasite

7. Маленькие женщины / Little Women

8. Кролик Джоджо / Jojo Rabbit

9. Брачная история / Marriage Story

Среди актрис украинцы чаще всего искали Скарлетт Йоханссон, получившую номинацию за фильм "Брачная история". Полный список:

1. Скарлетт Йоханссон (Брачная история)

2. Шарлиз Терон (Скандал)

3. Рене Зеллвегер (Джуди)

4. Сирша Ронан (Маленькие женщины)

5. Синтия Эриво (Гарриет)

Из претендентов на премию в категории "Лучший актер", украинцев больше всего интересовал Леонардо Ди Каприо, номинированный за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". А топ-5 выглядит так:

1. Леонардо Ди Каприо (Однажды…в Голливуде)

2. Хоакин Феникс (Джокер)

3. Антонио Бандерас (Боль и слава)

4. Адам Драйвер (Брачная история)

5. Джонатан Прайс (Два Папы)

Также, были проанализированы лучшие анимационные фильмы, фаворитами среди которых стали:

1. Как приручить дракона 3. Скрытый мир / How to Train Your Dragon: The Hidden World

2. История игрушек 4 / Toy Story 4

3. Потерянное звено / Missing Link

4. Клаус / Klaus.