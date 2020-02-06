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Архив - Культура

В США умер легендарный актер Кирк Дуглас

06.02.2020 12:00
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Кирк Дуглас и его сын Майкл
Кирк Дуглас и его сын Майкл

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщил в среду в Instagram его сын Майкл Дуглас, передает УНН.
“Для мира он был легендой, актером из „золотого века“ кинематографа, который дожил до преклонного возраста, а также гуманистом, который подавал всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил”, — написал Майкл Дуглас.
Он подчеркнул, что актер “оставляет наследство в кинематографе, которое сохранится в течение нескольких поколений”. Как констатировал Майкл Дуглас, его отец был “известным филантропом, который работал на благо общества и ради мира на планете”.
В число наиболее известных фильмов, в которых снимался Кирк Дуглас, входят “Туз в рукаве” (Ace in the Hole, 1951), “Злые и красивые” (The Bad and the Beautiful, 1952), “Жажда жизни” (Lust for Life, 1956), а также он сыграл главную роль в фильмах американского кинорежиссера Стэнли Кубрика — “Спартак” (Spartacus, 1960) и “Тропы славы” (Paths Of Glory, 1957).
Актер исполнил роли в более чем в 80 кинолентах.
В 1996 году он получил почетную премию “Оскар” за выдающуюся карьеру.



Теги: США, актер, отец, Майкл Дуглас
 
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