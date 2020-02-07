KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)

07.02.2020 15:00

Украинская группа Kazka презентовала клип на песню "Літаки", которая вошла в новый альбом коллектива Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина.

Композиция является саундтреком к украинской комедии "Свидание в Вегасе" - картина выйдет в прокат 5 марта 2020-го. Режиссер фильма – Сергей Вейн.

Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.

Премьера комедии "Свидание в Вегасе" назначена на 5 марта.