Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)

07.02.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)

Украинская группа Kazka презентовала клип на песню "Літаки", которая вошла в новый альбом коллектива Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина.
Композиция является саундтреком к украинской комедии "Свидание в Вегасе" - картина выйдет в прокат 5 марта 2020-го. Режиссер фильма – Сергей Вейн.
Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.
Премьера комедии "Свидание в Вегасе" назначена на 5 марта.



Теги: клип, комедия, саундтрек, KAZKA
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх