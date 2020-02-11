Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями

11.02.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки Анны Курниковой пополнение. Пара в третий раз стала родителями, сообщает Корреспондент.net.
Об этом в эфире чилийской радиостанции ADN рассказал брат певца, Хулио Иглесиас-младший. "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив", - сказал он. При этом мужчина отказался сообщать пол новорожденного.
У 38-летней Анны Курниковой и 44-летнего Энрике Иглесиаса уже есть двое детей – Николас и Люси, которые родились в декабре 2017 года.



Теги: ребенок, Энрике Иглесиас, Анна Курникова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх