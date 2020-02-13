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В Днепре из снега слепили копию полицейского авто
13.02.2020 13:00
В Днепре неизвестные слепили из снега патрульный автомобиль. Произведение разрисовали баллончиками, чтобы сделать еще более подобным оригиналу, сообщает Телеканал новостей «24».
Похоже, кто-то действительно спутал снежную версию с настоящим авто, так как правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Холодильной стоит заброшенный служебный автомобиль полиции.
Правоохранители сразу выехали по вызову, но обнаружили лишь снежную копию полицейской Totota Prius. Ни звонившего, ни "скульпторов" на месте не оказалось.
Теги: полиция, снег, Днепр, копия, автомобиль
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