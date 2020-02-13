В Днепре из снега слепили копию полицейского авто

13.02.2020 13:00

В Днепре неизвестные слепили из снега патрульный автомобиль. Произведение разрисовали баллончиками, чтобы сделать еще более подобным оригиналу, сообщает Телеканал новостей «24».

Похоже, кто-то действительно спутал снежную версию с настоящим авто, так как правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Холодильной стоит заброшенный служебный автомобиль полиции.

Правоохранители сразу выехали по вызову, но обнаружили лишь снежную копию полицейской Totota Prius. Ни звонившего, ни "скульпторов" на месте не оказалось.