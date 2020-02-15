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Архив - Культура

Сегодня пройдет второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2020

15.02.2020 16:00
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Сегодня пройдет второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2020

Сегодня, 15 февраля пройдет второй полуфинал национального отбора конкурса Евровидение-2020, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Порядок выступлений:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Полуфинал будут транслировать телеканалы СТБ и UA:Первый. Начало прямого эфира – 19:00.
Ведущий - Сергей Притула. Состав жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Финал нацотбора состоится 22 февраля.



Теги: Украина, Евровидение, полуфинал, отбор
 
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