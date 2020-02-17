Новый Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса

17.02.2020 17:00

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", сообщает телеканал 112 Украина.

Из-за этого картина может потерять немалую долю прибыли от китайских зрителей, так как в свое время "Спектр" заработал там 84 млн долларов.

Отмечается, что все крупные сети кинотеатров в Китае закрылись на неопределенный срок в рамках карантина.

В украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года.