Титул "Мисс Германия" завоевала 35-летняя бизнесвумен

17.02.2020 09:00

В Германии определились с именем красавицы, которая будет представлять страну на конкурсе "Мисс Мира", сообщает Телеканал новостей «24».

По результатам голосования экспертов, титул получила Леони Шарлотти фон Хазе – 35-летняя бизнесвумен. Таким образом она стала самой старшей победительницей шоу "Мисс Германия" за всю его историю.

Конкурс красоты состоялся 15 февраля в крупнейшем парке развлечений, который расположен неподалеку от города Фрайбург. За престижный титул "Мисс Германия-2020" и главную корону проекта поборолись 16 красавиц.

О победительнице конкурса красоты известно немного: 35-летняя женщина имеет свой онлайн-магазин винтажной одежды. Кроме этого, Леони является неактивным блогером, однако в сети можно найти ее эффектные и несколько пикантные фото.