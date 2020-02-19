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Студент из Украины снимет фильм по роману Стивена Кинга
Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с писателем Стивеном Кингом и получил права на экранизацию романа "Велотренажер" (2008) всего за $1, сообщает Апостроф.
Ранее Кинг запустил программу Dollar Baby, в рамках которой продает права на экранизацию своих рассказов школьникам и студентам-кинематографистам. Отправив заявку, 19-летний Лавренюк получил положительный ответ и теперь намерен снять свой дебютный короткометражный фильм.
Закончить съемки Валентин планирует уже до конца этого года, так как права на экранизацию предоставляются лишь на один год. При этом дальнейший выход фильма в широкий прокат будет возможен лишь после личного разрешения Стивена Кинга.
Сюжет произведения "Велотренажер" рассказывает о художнике по имени Ричард Сифкиц. Пытаясь похудеть, он упорно крутит педали тренажера в подвале своего дома. Но чем больше Сифкиц увлекается похудением, тем чаще его преследуют жуткие иллюзии.
Теги: Украина, студент, экранизация, Стивен Кинг
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