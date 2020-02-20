Кто является фаворитом нацотбора на Евровидение 2020 по количеству просмотров в YouTube

20.02.2020 14:00

В субботу, 22 февраля, в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение 2020. Он определит исполнителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме в мае 2020 года, сообщает НВ.

По результатам двух полуфиналов финалистами стали: Krutь, Go-A, Jerry Heil, Tvorchi, Khayat и David Akselrod. Лидером среди них по количеству просмотров в сети YouTube оказался дуэт Tvorchi.

Приводим данные по состоянию на вечер среды, 19 февраля.

1. Tvorchi — Bonfire — 278 тыс

2. Krutь — 99 — 253 тыс

3. GO_A — Соловей — 233 тыс

4. KHAYAT — Call for Love — 202 тыс

5. Jerry Heil — Vegan — 198 тыс

6. David Akselrod — Horizon — 98 тыс