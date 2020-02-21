Группа MOZGI выпустила клип о сильных женщинах (ВИДЕО)

21.02.2020 15:00

Украинская музыкальная группа MOZGI презентовала первый за долгое время клип. Ролик вышел на трек "Девченка" и появился на официальном YouTube-канале артистов, сообщает Корреспондент.net.

Сообщается, что идею для клипа ранее выбрали подписчики группы MOZGI. Выиграла идея показать женщин в мужских профессиях. В ролике Потап предстает в роли таксиста.

В комментарии к ролику Потап отметил, что украинские женщины стали гораздо сильнее, собраннее и ответственнее мужчин.