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Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020

22.02.2020 15:00
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Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020

Финал национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в Украине 22 февраля, сообщает ICTV.
Телевизионную трансляцию будут проводить каналы СТБ и UA: Первый. Начало трансляции в 19.00.
По результатам двух прямых эфиров в финал прошли шесть участников из 16, в том числе GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil.
Лидерами по количеству баллов в своих полуфиналах стали TVORCHI и KRUTЬ.
За судейским столом заседают Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко.



Теги: Украина, Евровидение, финал, отбор
 
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