НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"

22.02.2020 12:00

Телеканал HBO снимет новый специальный эпизод известного сериала "Друзья", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В съемках примут участие все шестеро главных героев сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Об этом также объявил и Мэтью Перри в Instagram, опубликовав фото с друзьями в ретро-стиле.

Серию покажут на стриминговом сервисе HBO Max, который начнет работать в мае этого года.

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Всего было отснято 236 эпизодов, последний из которых вышел на экраны 15 лет назад.