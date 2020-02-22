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Архив - Культура

НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"

22.02.2020 12:00
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НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"

Телеканал HBO снимет новый специальный эпизод известного сериала "Друзья", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В съемках примут участие все шестеро главных героев сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.
Об этом также объявил и Мэтью Перри в Instagram, опубликовав фото с друзьями в ретро-стиле.
Серию покажут на стриминговом сервисе HBO Max, который начнет работать в мае этого года.
"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Всего было отснято 236 эпизодов, последний из которых вышел на экраны 15 лет назад.



Теги: сериал, друзья, продолжение, анонс
 
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